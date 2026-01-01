İnsuyu Mağarası’nda 9 gölün tamamı kurudu: Artık kağıt para atarak dilek tutuluyor!

EFSANEYE GÖRE AŞK İKSİRİ

İnsuyu Mağarası'nın suyunun çiftler arasındaki aşkı güçlendirdiğine inanılıyor. Dilden dile dolaşan efsaneye göre; Sagalassos kralı, kızını burada zengin bir kişinin oğluna veriyor. Evlendikten sonra bu iki genç anlaşamıyor ve ayrılmak istiyor. Anlaşamadıkları için kral bunlara ceza veriyor. 'Bunları götürün bir yere bırakın ne ekmek ne su verin' diyor. Bu bölgede İnsuyu Mağarası bulunuyor ve mağara içine bırakılan çift, uzun zaman burada kalıyor. Göldeki suyu içerek yaşamlarını devam ettiren çiftin arasında, yeniden yakınlık başlıyor. Bu iki genç birbirlerine o kadar çok aşık oluyor ki gördükleri ışığı takip edip mağaranın dışına çıkıyor. O günden bugünlere kadar bu mağaranın içinden ve dış kısmındaki çeşmeden su içen çiftler, nişanlıların, uzun zaman mutlu ve mesut yaşadıkları rivayeti günden güne anlatılıyor.