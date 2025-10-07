İnternet aile ve çocuk çatışmasına yol açıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Kuzlu Ayyıldız'ın, yüksek lisans öğrencisi Birgül Yaylacı ile 'Çocuğun internet kullanımının ebeveyn çocuk ilişkisine etkisi' adlı çalışmasını İngilizce yayın yapan bilimsel bir dergide yayınlandı. Çalışmada 142 ebeveyn ile görüşme yapılırken, 4-6 yaş grubu çocukların davranışları incelendi. İnternet kullanımı ve ekran maruziyeti arttıkça aile içinde gergin ilişkinin daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Ayyıldız, "Aileler, sınır koyulmak istediklerinde ya da izin verilmediklerinde çocuklarının daha çok öfkelenerek, bağırarak, ağlayarak onlara tepki gösterdiğini ifade etti" diye konuştu.



'ANNEYLE DAHA ÇOK SORUN YAŞIYORLAR'

Prof. Dr. Ayyıldız, "Çocuklar internet kullanımı konusunda anneleriyle daha çok sorun yaşıyorlar. Yine çocuğun yaşının arttıkça internet kullanımının arttığını tespit etmiştik. Ebeveynlerin yaklaşık yüzde 50'sinin güvenli internet kullanımını tercih ettiğini, yüzde 50 oranında da kullanmadığını belirlemiştik. Bu da aslında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemedikleri için çocukları internetin risklerine karşı savunmasız hale getiriyor" ifadelerini kullandı.