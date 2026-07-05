İnternet çetesi cezaevine yollandı

KAYSERİ'DE, sahte internet siteleri üzerinden 17 bin vatandaşı mağdur ederek 757 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada internet üzerinden hizmet satın alırken vatandaşların yalnızca resmi internet sitelerini kullanmaları ve şüpheli bağlantılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.