İnternet çocuklar için sokaklardan tehlikeli

Çocukları kötü yönde etkileyen sosyal medya platformları birçok ülkede gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunurken İngiltere'de emniyet birimleri, teknoloji şirketlerinin çocukları çevrimiçi tehlikelerden korumak için yeterince çaba göstermediğini belirtti. Euronews'te yer alan habere göre polis yetkilileri, 16 yaş altındaki çocukların özel mesajlaşma özellikleri bulunan sosyal medya, oyun ve yapay zekâ uygulamalarından men edilmesi çağrısında bulundu. Ulusal Polis Şefleri Konseyi ve Ulusal Suç Ajansı "İnternet ortamı çocuklar için sokaklardan daha tehlikeli" açıklamasını yaptı.