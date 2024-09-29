İnternet kafeye bomba atıp kaçtılar

İstanbul Küçükçekmece'de internet kafe olarak kullanılan iş yerine geçtiğimiz gün saat 01.00 sıralarında motosikletli 2 kişi tarafından patlayıcı madde atıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, iş yerinin önünde patlama meydana geldi. Patlama esnasında iş yerinin kapalı olması ve sokakta kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Patlama sonrası sokaktan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.