Haberler Yaşam Haberleri İNTERPOL tarafından en çok arananlar listesindeydi: Antalya’da yakalandı! Eylem hazırlığı detayı
Giriş Tarihi: 9.05.2026 00:35

İNTERPOL tarafından en çok arananlar listesindeydi: Antalya’da yakalandı! Eylem hazırlığı detayı

İNTERPOL ve EUROPOL tarafından hakkında 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçundan aranma kaydı bulunan Tunahan Çetkin (29), Antalya Alanya'da gözaltına alındı. Çetkin’in mesajlaşma uygulaması üzerinden bir eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi.

DHA Yaşam
İNTERPOL tarafından en çok arananlar listesindeydi: Antalya’da yakalandı! Eylem hazırlığı detayı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçundan İNTERPOL ve EUROPOL tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer alan Tunahan Çetkin, Antalya Alanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Tunahan Çetkin'e yönelik yapılan araştırmalarda, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye Olma' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından da kaydı olduğu belirlenen şüphelinin mesajlaşma uygulaması üzerinden bir eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Çetkin'in emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İNTERPOL tarafından en çok arananlar listesindeydi: Antalya’da yakalandı! Eylem hazırlığı detayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA