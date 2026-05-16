Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Iraklı şüpheli Eskişehir’de tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, hakkında giriş yasağı ve genel güvenlik (G-87) tahdit kodu bulunduğu öğrenilen 37 yaşındaki Sheekho, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli, 13 Mayıs'ta sınır dışı edilme işlemleri kapsamında Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

KIRMIZI BÜLTEN DETAYI İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Irak adli makamlarının talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği tarafından şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştirildi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" SUÇLAMASI

Başsavcılıkta ifadesi alınan şüphelinin dosyası, kırmızı bülten kapsamındaki bilgilerle birlikte değerlendirildi. Savcılık, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlaması kapsamında kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu kanaatine vardı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Şüpheli, 15 Mayıs'ta tutuklama talebiyle Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho'nun tutuklanmasına karar verdi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör