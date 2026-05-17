İntihar dosyasında cinayet şüphesi

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Zekiye Derin (31) geçen 18 Nisan'da, evlerinin deposunda asılı vaziyette bulundu. Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, jandarma tutanağına göre yağış nedeniyle evin avlusunun çamur olduğu, jandarma personelinin botlarına da 3-4 santimetre çamur yapıştığı, ancak Zekiye'nin terliklerinin alt kısımlarında hafif çamur olduğu, çorap bulunmayan ayaklarında ise herhangi bir çamur olmaması dikkat çekti.

Zekiye Derin'in, 2024 yılında da eşiyle boşanma konuşmaları yaptıkları da dosyaya girdi. Dosyada yer alan ifadelerde baba Seyit Mehmet İlgin, "Mehmet'in kızımı sokağa atıp, dövdüğünü biliyorum. Olay günü 10.30 sıralarında kardeşlerini arayıp elbise istemiş. Bundan yarım saat sonra neden intihar etsin? Kızıma baskı yapıp intihara mı sürükledi yoksa öldürüp astı mı bilmiyorum. Mehmet'ten şikâyetçiyim" dedi.