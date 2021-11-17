Adana’da intihar eden genç adamın babası: “Korona olunca evden kovdum”

Adana'da üniversite kampüsü içindeki çalılık alanda cesedi bulunan 26 yaşındaki Akın Ç.'nin, koronavirüse yakalanınca babası tarafından evden kovulduğu ortaya çıktı. Başına dayadığı silahla intihar ettiği öğrenilen genç adamın hemen başucunda seccade olması dikkat çekti. Olay yerine gelip, oğlunun cesedini teşhis eden baba Osman Ç.'nin (59) "Başımıza sürekli iş açıp duruyordu. Evden gittikten sonra bir daha görmedim" dedi.
ÖZEL GÜVENLİK BULDU
Olay, merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Balcalı Mahallesi'nde yaşandı. Çukurova Üniversitesi'nin merkez kampüsünde yer alan anaokulu civarında devriye gezen özel güvenlik görevlileri, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Başından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin de Akın Ç., olduğu bilgisine ulaşıldı.
"EVDEN KOVDUM"
Genç adamın, hemen yanı başında seccade bulunması dikkat çekerken, babası Osman Ç. de olay yerine çağrılarak hem cesedi teşhis etmesi istendi, hem de ifadesine başvuruldu. Baba Osman Ç., "Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Korona da olunca evden kovdum. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim" dedi.