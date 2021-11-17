Adana’da intihar eden genç adamın babası: “Korona olunca evden kovdum”

"EVDEN KOVDUM"

Genç adamın, hemen yanı başında seccade bulunması dikkat çekerken, babası Osman Ç. de olay yerine çağrılarak hem cesedi teşhis etmesi istendi, hem de ifadesine başvuruldu. Baba Osman Ç., "Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Korona da olunca evden kovdum. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim" dedi.