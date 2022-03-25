"İntihar etti" demişti! Cinayetle suçlanıyor

İddianamede, sanığın ağır yaralanan eşini yaralı halde kucağına alarak sokaktan geçen bir aracı durdurup hastaneye götürdüğü ifade edilerek, olayın görevlilere intikal etmesi sonucu soruşturmaya başlandığı, maktulün hastanede öldüğünün belirlendiği kaydedildi.

- Sanık cinayet iddiasını kabul etmedi

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Özlüer, maktul ile 6 aylık imam nikahlı evli olduklarını anlatarak, kıskançlık sebebiyle ara sıra kavga ettiklerini söyledi.

Olay günü eşine kendisini aldatmadığını anlatmaya çalıştığını ve bu sırada alkol aldığını belirten Özlüer, oda içerisinde bulunan gardıroptan silah çıkardığını ve elinde silah varken konuşmaya devam ettiğini aktardı.

Tartışma sırasında tabanca ile duvara iki el ateş etmesi üzerine eve gelen komşuları Ceylan K'yi dışarı çıkardığını ifade eden sanık Özlüer, daha sonra silahın şarjörünü çıkararak sehpanın üzerine koyduğunu, tuvalete gitmek için odadan çıkacağı sırada bir el silah sesi duyduğunu öne sürdü.