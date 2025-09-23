Haberler Yaşam Haberleri İntihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti
Giriş Tarihi: 23.9.2025 22:25 Son Güncelleme: 23.9.2025 22:33

İntihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen intihar girişimi, polisin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
İntihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde yaşanan intihar vakasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Yardım Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inşaat halindeki 7 katlı bir binanın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. İtfaiye, bina önünde atlama yatağı açarak tedbir alırken, ekiplerin sabırlı ve titiz çalışmaları sonucunda şahıs intihar girişiminden vazgeçirildi. Olay sonrası kontrol amaçlı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz