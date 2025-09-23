İntihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde yaşanan intihar vakasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Yardım Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inşaat halindeki 7 katlı bir binanın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. İtfaiye, bina önünde atlama yatağı açarak tedbir alırken, ekiplerin sabırlı ve titiz çalışmaları sonucunda şahıs intihar girişiminden vazgeçirildi. Olay sonrası kontrol amaçlı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.