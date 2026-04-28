Kırıkkale’de 63 yaşında Musa Çağlar’ın ölümü aydınlatıldı

Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:33

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde ilk etapta intihar olarak değerlendirilen 63 yaşındaki Musa Çağlar’ın ölümü, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Olayın perde arkasında kavga ve trajik bir düşüş olduğu ortaya çıkarken, bir kişi tutuklandı.

Olay, 25 Nisan'da Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Musa Çağlar ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birinci kat balkonundan aşağı düştü. G.Ö.'nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö.'nün ise kazayı yara almadan atlatması dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çağlar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başlangıçta intihar şüphesi üzerinde durulurken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü detaylı inceleme sonucu olayın cinayet olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.Ç. ile G.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, G.Ö. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Musa Çağlar'ın cenazesi, tamamlanan adli işlemlerin ardından Faraşlı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

