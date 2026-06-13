İntihar süsüyle cinayet

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cennetler mevkiinde yaşanan bir şüpheli ölüm olayı, jandarmanın takibi sonucu cinayet soruşturmasına dönüştü. 21 Ocak'ta İbrahim Doğan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen ekipler Doğan'ı evinde ölü buldu. Karnından 2 kurşunla vurulduğu ve cansız bedeninin altında tabanca olduğu tespit edilen Doğan'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Cenazesi, Antalya Adli Tıp'a götürülen Doğan'ın yapılan incelemede, uzak atışla vurulduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren Manavgat JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, olay günü İbrahim Doğan, Serkan Yalvaç, eşi Fatma Yalvaç, Rahim A. (50) ve Akın Y.'nin (50) aynı evde birlikte alkol aldıkları belirlendi. Jandarma tarafından 8 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadedeki çelişkilerden dolayı gözaltı süresi uzatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rahim A. ve Akın Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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