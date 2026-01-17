İntiharın nedeni o günlükte! Ölüme götüren yolculuğunu günlüğüne yazmış

Korkunç olay, 30 Ocak 2025 tarihinde Safiye Hüseyin Elbi Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. Arkadaşlarını ziyaret edeceğini söyleyerek yurda izinsiz giren Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencisi Havvanur Soğukkuyu, etüt odasında bir süre vakit geçirdikten sonra sekizinci katın penceresine çıktı. Genç kız, olayı fark eden yurt öğrencilerinin çığlıkları arasında kendisini boşluğa bıraktı. Güvenlik görevlilerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE ESRARENGİZ TARTIŞMA

Havvanur Soğukkuyu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soğukkuyu'nun arkadaşları genç kızın uzun bir süredir bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü, son dönemde ise içine kapanarak büyüye merak saldığını iddia etti. Ancak, talihsiz kızın en yakın sınıf arkadaşı D.O. hastanede arkadaşının ölümünden aileyi sorumlu tutarak babaya tepki gösterdi.

SIR GÜNLÜK BULUNAMADI

Hastane koridorlarında yaşanan gelişmeleri an be an takip eden cinayet masası dedektifleri, Havvanur Soğukkuyu'nun intiharındaki sır perdesinin aralanması için D.O.'nun ifadesine başvurdu. D.O, Havannur'un intihar nedenini günlüğüne yazdığını iddia etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Havvanur'un kaldığı yurtta arama yapıldı. Ancak o günlüğe ulaşılamadı.

AİLENİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Talihsiz kızın özel eşyaların ailesi tarafından alındığının belirlenmesinin ardından polis, Havvanur Soğukkuyu'nun babasının bilgisine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma çok yünlü olarak devam ediyor.