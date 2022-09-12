İntikam Planı filmi oyuncuları kimler? İntikam Planı filmi konusu nedir, nerede çekildi?

İNTİKAM PLANI FİLM KONUSU

Hasta olan yeğenine böbreğini bağışlamak üzere Çin'de bulunan Deacon (Jean-Claude Van Damme) ameliyattan önceki gün çok sarhoş olur ve sabah uyandığında böbreğinin organ mafyası tarafından çalındığını farkeder.

Hem yeğeni, hem de kan kaybetmekte olan kendisi için zaman daralırken Deacon, böbreğini çalanları bulmak için amansız bir takibe girişir.