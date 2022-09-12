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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:29

İntikam Planı filmi oyuncuları kimler? İntikam Planı filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Aksiyon filmi severlerden tam not alan Van Damme başrolüyle İntikam Planı filmi konusu ile dikkat çekiyor. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ernie Barbarash oturuyor. İntikam Planı filmi oyuncuları arasında aksiyon filmlerinin aranan isimleri yer alıyor. Peki, İntikam Planı filmi nerede çekildi? İşte, film hakkında tüm merak edilenler…

İntikam Planı filmi oyuncuları kimler? İntikam Planı filmi konusu nedir, nerede çekildi?

İntikam Planı filmi bu akşam yayında. Orijinal adıyla Pound of Flesh, aksiyon filmleri arasında sevilen yapımlardan biri. Jean Claude Van Damme'ın başrolünde yer aldığı film ilginç bir hikayeye odaklanıyor. İntikam Planı filmi konusu ile bir adamın yaptığı kahramanlık sonrası yaşadıkları hikaye ediliyor. Peki, İntikam Planı filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

İNTİKAM PLANI FİLM KONUSU

Hasta olan yeğenine böbreğini bağışlamak üzere Çin'de bulunan Deacon (Jean-Claude Van Damme) ameliyattan önceki gün çok sarhoş olur ve sabah uyandığında böbreğinin organ mafyası tarafından çalındığını farkeder.

Hem yeğeni, hem de kan kaybetmekte olan kendisi için zaman daralırken Deacon, böbreğini çalanları bulmak için amansız bir takibe girişir.

İNTİKAM PLANI OYUNCULARI

Jean Claude Van Damme

John Ralston

Aki Aleong

Charlotte Peters

Darren Shahlavi

Brahim Chab

Marsha Yuan

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İntikam Planı filmi oyuncuları kimler? İntikam Planı filmi konusu nedir, nerede çekildi?
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