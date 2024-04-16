Haberler Yaşam Haberleri İOKBS BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR (2023-2022-2021) Bursluluk Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarı dokümanı
Giriş Tarihi: 16.4.2024 16:28 Son Güncelleme: 16.4.2024 16:29

İOKBS BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR (2023-2022-2021) Bursluluk Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarı dokümanı

2024 yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) yaklaşırken sınava hazırlanan adaylar tarafından önceki senelerin çıkmış soruları sorgulanmaya başladı. İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri için her yıl uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavda 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileriyle hazırlık sınıflarına 80 soru soru sorulurken 9,10 ve 11. sınıflara 100 soru yöneltilecek. 21 Nisan tarihinde uygulanacak sınav için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sınav öncesi kendini denemek ve çıkmış soruları gözden geçirmek isteyen öğrenciler için 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı dokümanı 2023, 2022, 2021, 2020...

İOKBS BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR 2023-2022-2021 Bursluluk Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarı dokümanı

2023, 2022, 2021 Bursluluk Sınavı (İOKBS) çıkmış soruları ve cevapları, sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB, bu yıl İOKBS Nisan ayında gerçekleştiriliyor. Sınavda sözel ve sayısal alandan sorular yönetilecek. Söz konusu sınav için adaylar İOKBS çıkmış sorular araştırması yapmaya başladı. İşte geçmiş yılların İOKBS Bursluluk Sınavı çıkmış soruları 2023, 2022,2021,2020...

2021 YILI BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020

YILI BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) ÇIKMIŞ SORULAR 2023, 2022, 2021, 2020

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2023 YILI İOKBS ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

5. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF A BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF B BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YILI İOKBS ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YILI BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YILI BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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İOKBS BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR (2023-2022-2021) Bursluluk Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarı dokümanı
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