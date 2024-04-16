İOKBS BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR (2023-2022-2021) Bursluluk Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarı dokümanı

2023, 2022, 2021 Bursluluk Sınavı (İOKBS) çıkmış soruları ve cevapları, sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB, bu yıl İOKBS Nisan ayında gerçekleştiriliyor. Sınavda sözel ve sayısal alandan sorular yönetilecek. Söz konusu sınav için adaylar İOKBS çıkmış sorular araştırması yapmaya başladı. İşte geçmiş yılların İOKBS Bursluluk Sınavı çıkmış soruları 2023, 2022,2021,2020...
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9, 10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
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BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.
5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
5. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
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7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
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8. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
8. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
9, 10 VE 11. SINIF A BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
9, 10 VE 11. SINIF B BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
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