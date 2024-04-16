İOKBS BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR (2023-2022-2021) Bursluluk Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarı dokümanı

2023, 2022, 2021 Bursluluk Sınavı (İOKBS) çıkmış soruları ve cevapları, sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB, bu yıl İOKBS Nisan ayında gerçekleştiriliyor. Sınavda sözel ve sayısal alandan sorular yönetilecek. Söz konusu sınav için adaylar İOKBS çıkmış sorular araştırması yapmaya başladı. İşte geçmiş yılların İOKBS Bursluluk Sınavı çıkmış soruları 2023, 2022,2021,2020...

2021 YILI BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

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8. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020

YILI BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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