Giriş Tarihi: 26.04.2026 10:33

İOKBS kaç soru, kaç dakika, ne zaman bitiyor? 2026 MEB takvimi ile bursluluk sınavı sonuç tarihi

2026 İOKBS takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı. On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavı için geri sayım sona ererken, adaylar sınavın uygulama saati ve soru sayısı gibi kritik detayları araştırmaya devam ediyor. MEB kılavuzuna göre belirlenen güncel tarihler ve sonuçların ilan edileceği gün, öğrencilerin gelecek planlamasında büyük önem arz ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı dahil 9, 10 ve 11. sınıf lise öğrencilerinin ter dökeceği sınavda, başarılı olanlara eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlanacak. İOKBS sınav saati, soru sayısı ve sınav süresi gibi detaylar yayında.

2026 İOKBS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 sınav uygulama takvimine göre İOKBS, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak olan oturum, yerel saatle 10.00'da start alacak.

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 yılı bursluluk sınavı formatında MEB, geçtiğimiz yıllardaki standart yapısını koruyor. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek. Öğrencilerin bu soruları cevaplaması için tanınan toplam süre ise 100 dakika olarak belirlendi.

Saat 10.00'da başlayan maraton, normal şartlar altında saat 11.40'ta sona erecek. Sınavda her ders için belirlenen ağırlıklı katsayılar, puan hesaplama sürecinde belirleyici rol oynayacak.

Bursluluk sınavı kapsamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, kendi sınıf seviyelerindeki derslerden sorumlu tutulacak. Sınavda temel olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilimler) derslerinden çoktan seçmeli sorular yer alacak.

2026 MEB BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav heyecanının ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. MEB takvimine göre, 2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

