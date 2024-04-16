İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-ÖĞREN 2024 | Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı! Sınav belgesi nasıl indirilir?

21 Nisan Pazar günü düzenlenecek bursluluk sınavı öncesi "İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavda öğrencilere toplam 100 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Son hazırlıklarını sürdüren adaylar sınavda başarılı olmaları durumunda burs almaya hak kazanacak. Peki, İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, MEB ile 2024 Bursluluk sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler www.meb.gov.tr internet adresinden
yayımlandı. Yapılan açıklamada, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı." ifadeleri yer aldı.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İOKBS sınav giriş belgeleri, www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler İOKBS sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.
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MEB'DEN BU YILKİ SINAVLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.
Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.