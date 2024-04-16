İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-ÖĞREN 2024 | Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı! Sınav belgesi nasıl indirilir?

21 Nisan Pazar günü düzenlenecek bursluluk sınavı öncesi "İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavda öğrencilere toplam 100 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Son hazırlıklarını sürdüren adaylar sınavda başarılı olmaları durumunda burs almaya hak kazanacak. Peki, İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, MEB ile 2024 Bursluluk sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.