İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Ortaokul ve lise bursluluk sınav (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

İOKBS sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek. Burslarda belirli bir kontenjan olduğundan başarı puanına göre değerlendirme yapılacak. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav sonuçları sorgulama detayları!
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2023-2024 bursluluk sınavı sonuç tarihi açıklandı.
Buna göre; 2024 İOKBS sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.
İOKBS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI
İOKBS sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAVA KATILAN ÖĞRENCİLER DİKKAT
Nisan ayında düzenlenen sınava katılan ancak sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması, geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, öğrencinin kopya çekmesi, sınava girdiği halde işaretlemeyi cevap kağıdına yapmaması gibi durumlarda sınavlar geçersiz sayılacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.