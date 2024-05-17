Haberler Yaşam Haberleri İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Ortaokul ve lise bursluluk sınav (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.5.2024 07:51 Son Güncelleme: 17.5.2024 07:51

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Ortaokul ve lise bursluluk sınav (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile lise hazırlıkta yer alan 9,10,11. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için her yıl burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı gerçekleştiriliyor. Bu yıl 21 Nisan’da Türkiye genelinde düzenlenen sınava 1 milyona aşkın öğrenci katılım sağladı. Peki Bursluluk sınav sonuçları 2024 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı!

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Ortaokul ve lise bursluluk sınav İOKBS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

İOKBS sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek. Burslarda belirli bir kontenjan olduğundan başarı puanına göre değerlendirme yapılacak. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav sonuçları sorgulama detayları!

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2023-2024 bursluluk sınavı sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; 2024 İOKBS sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

İOKBS SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI

İOKBS sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA KATILAN ÖĞRENCİLER DİKKAT

Nisan ayında düzenlenen sınava katılan ancak sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması, geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, öğrencinin kopya çekmesi, sınava girdiği halde işaretlemeyi cevap kağıdına yapmaması gibi durumlarda sınavlar geçersiz sayılacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Ortaokul ve lise bursluluk sınav (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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