İOKBS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı dahil 9, 10 ve 11. sınıf lise öğrencilerinin ter dökeceği sınavda, başarılı olanlara eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlanacak. İOKBS sınav saati, soru sayısı ve sınav süresi gibi detaylar yayında.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 sınav uygulama takvimine göre İOKBS, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Tüm Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak olan oturum, yerel saatle 10.00'da start aldı.
2026 yılı bursluluk sınavı formatında MEB, geçtiğimiz yıllardaki standart yapısını koruyor. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek. Öğrencilerin bu soruları cevaplaması için tanınan toplam süre ise 100 dakika olarak belirlendi.
Saat 10.00'da başlayan maraton, normal şartlar altında saat 11.40'ta sona erecek. Sınavda her ders için belirlenen ağırlıklı katsayılar, puan hesaplama sürecinde belirleyici rol oynayacak.
Bursluluk sınavı kapsamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, kendi sınıf seviyelerindeki derslerden sorumlu tutulacak. Sınavda temel olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilimler) derslerinden çoktan seçmeli sorular yer alacak.