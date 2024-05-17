İOKBS SONUÇLARI açıklandı TIKLA-ÖĞREN burada! MEB ile 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Son dakika bursluluk sınav sonuçları açıklandı duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 21 Nisan Pazar günü yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları 17 Mayıs Cuma günü (bugün) erişime açıldı. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltilen sınavın sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Peki, 2024 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr.
2024 İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile 2024 Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklanma tarihi belli olmuştu.
2024 İOKBS sonuçları, kılavuz doğrultusunda 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açıldı.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.
Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.