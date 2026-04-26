Haberler Yaşam Haberleri İOKBS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? 2026 MEB bursluluk sınavı A-B kitapçığı için geri sayım
Giriş Tarihi: 26.04.2026 10:35

İOKBS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? 2026 MEB bursluluk sınavı A-B kitapçığı için geri sayım

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İOKBS için heyecan dorukta. Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli, İOKBS soruları ve cevapları için MEB’den gelecek resmi açıklamaya odaklanacak. 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen oturumun ardından, bursluluk sınavı cevap anahtarı PDF ekranının erişime açılması bekleniyor.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bugün saat 10.00'da başlıyor. 100 dakika süren zorlu maratonun ardından adaylar, yaptıkları netleri hesaplamak amacıyla soru kitapçığı duyurusunu takip edecek. 2026 bursluluk sınav sonuçları öncesi kritik adım olan yanıt anahtarları ne zaman ilan edilecek merak konusu.

İOKBS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

MEB tarafından uygulanan merkezi sınavlarda geçmiş süreç sorgulanıyor. 26 Nisan'da yapılan İOKBS'nin ardından İOKBS soruları ve cevapları genellikle sınav günü akşam saatlerinde veya sınavdan bir gün sonra kamuoyuyla paylaşılıyor.

Öğrenciler, "meb.gov.tr" ve e-okul üzerinden A ve B kitapçıklarına ait tüm derslerin (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler) yanıtlarına PDF formatında ulaşacak ancak yayımlanacağı zaman için henüz bir açıklama yapılmadı.

2026 BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavında başarı kriteri, netler üzerinden belirleniyor. Sınavda uygulanan kural gereği, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Her test bölümü için hesaplanan ham puanlar, standart sapma ve test katsayıları ile birleştirilerek toplam İOKBS puanı ortaya çıkarılır. Öğrencilerin cevap anahtarı yayımlandığında yapacağı ilk iş, yanlışlarını eleyerek net sayılarını netleştirmek olacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cevap anahtarının yayımlanması sadece bir ön izleme niteliği taşırken, asıl kesin sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilan edilecek. MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuç ekranında öğrencilerin aldıkları puan ve burs almaya hak kazanıp kazanamadıkları netlik kazanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

