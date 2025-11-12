İOKBS TARİHİ 2026: "MEB takvimiyle duyuruldu!" Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav takvimini paylaştı. Takvimin paylaşılmasıyla İOKBS takvimi de netleşti. Bu yıl bursluluk sınavı her yıl olduğu gibi öğrenciler için maddi destek sağlayacak. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar...
2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Öğrenciler, bu tarihte ülke genelinde sınava girerek burs kazanma şansı elde edecek.
2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru şartları, yayımlanacak kılavuzla netleşecek. Geçen yılki kriterler ise şu şekildeydi:
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
Ortaokul, imam hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak.
Sınav yılı içinde okul değiştirme cezası almamış olmak.
Ailenin bir önceki yıl gelirine göre, fert başına düşen yıllık gelirin belirlenen sınırları aşmaması; 2025 yılı için bu tutar 195.000 TL olarak belirlenmişti. Gelir tespitinde ailenin önceki yıldaki tüm kazançları dikkate alınır.