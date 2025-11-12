İOKBS TARİHİ 2026: "MEB takvimiyle duyuruldu!" Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru şartları, yayımlanacak kılavuzla netleşecek. Geçen yılki kriterler ise şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

Ortaokul, imam hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak.

Sınav yılı içinde okul değiştirme cezası almamış olmak.

Ailenin bir önceki yıl gelirine göre, fert başına düşen yıllık gelirin belirlenen sınırları aşmaması; 2025 yılı için bu tutar 195.000 TL olarak belirlenmişti. Gelir tespitinde ailenin önceki yıldaki tüm kazançları dikkate alınır.