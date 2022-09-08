İOS 16 sürümü için beklenen tarih açıklandı. Hangi telefonlara geleceği, yeni özellikleri gibi pek çok detay Apple kullanıcısı tarafından araştırılıyor. Yeni iPhone 14 ailesinin tanıtılmasının ardından "İOS 16 çıktı mı? İOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arayan kullanıcılar için müjdeli haber geldi. İşte İOS 16 çıkış tarihi ve özellikleri.