İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek? İOS 16 özellikleri ve yenilikleri ile gündemde! İşte İOS 16 alacak cihazlar

İOS 16 özellikleri, güncelleme yenilikleri gündemdeki yerini aldı. Apple geçtiğimiz gün yeni ürünlerini kullanıcılar ile paylaştı. Yeni İOS sürümü için cihazlarını kontrol edenler Beta sürümün erişime açıldığını gördü. İOS 16 alacak cihazlar hangileri, hangi telefonlara gelecek sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek, nasıl yapılır? İşte, yeni sürüm hakkında tüm merak edilenler…

İOS 16 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ TARİHTE VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple kullanıcıları, "İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 16 yükleme öncesi tüm bilgiler...