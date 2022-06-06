İOS 16 ne zaman çıkacak? Apple WWDC 22 ile İOS 16 özellikleri ve alacaklar telefonlar

Herhangi bir görüntü üzerinden belli bir kısmı alıp saklayabilirsiniz. Böylece istediğiniz arka plan üzerinde kestiğiniz görüntüyü kullanabilirsiniz.

Apple Pay sipariş takibi ile makbuz Cüzdanınıza teslim edilebilir. Ayrıca yeni Apple Pay Shopify ile entegre.

Apple, birçok rotayı önceden planlamak için sisteme çok duraklı yönlendirme ekledi. Mac'inizde rota planlayabilir, iPhone'a gönderebilir, Siri ile durak ekleyebilirsiniz.