İOS 16 ne zaman çıkacak? Apple WWDC 22 ile İOS 16 özellikleri ve alacaklar telefonlar

İOS 16 özellikleri bugün gerçekleştirilen WWDC 2022 Apple lansmanı ardından milyonlarca teknolojisever tarafından paylaşılmaya başlandı. Her yıl California'da düzenlenen Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı bu akşam yeni özellikleri ile sahnedeydi. Tanıtılan özelliklerin ardından İOS 16 ne zaman çıkacak? sorusu yanıt aramaya başladı. İşte tanıtımdan yeni özellikler ve İOS 16 alacak telefonlar ve cihazlar…
İOS 16 ÖZELLİKLERİ
Kilit ekranında kilidi açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirebilme özelliği yanı sıra yeni widget ve duvar kağıtları ile kilit ekranının hareket performansı artırılacak.
iMessage üzerinde gönderilen mesajları düzenleme ve geri alma özelliği geliyor. Yeni emoji ve gif uygulaması da mesajları hareketlendirecek.
Mesajlara bir diğer yenilik SharePlay desteği oldu. Bu sayede FaceTime dışında da ekranınızı partneriniz ile paylaşabiliyorsunuz.
Herhangi bir görüntü üzerinden belli bir kısmı alıp saklayabilirsiniz. Böylece istediğiniz arka plan üzerinde kestiğiniz görüntüyü kullanabilirsiniz.
Apple Pay sipariş takibi ile makbuz Cüzdanınıza teslim edilebilir. Ayrıca yeni Apple Pay Shopify ile entegre.
Apple, birçok rotayı önceden planlamak için sisteme çok duraklı yönlendirme ekledi. Mac'inizde rota planlayabilir, iPhone'a gönderebilir, Siri ile durak ekleyebilirsiniz.
İOS 16 ALACAK TELEFONLAR VE CİHAZLAR
iPhone SE (2022)
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)
İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
İOS 16 çıkış tarihi için net bir bilgi basınla paylaşılmadı. Ancak yeni güncellemenin kısa süre içerisinde telefonlara gelmesi bekleniyor.