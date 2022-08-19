İOS 16 çıkış tarihi araştırma konusu oldu. Pek çok yeni özelliğin geleceği düşünülürken iPhone'larda kilit ekranının da daha kullanışlı olacağı ifade edildi. Özellikle gelen iddialar arasında pil yüzdesinin de geri döneceği konuşulurken İOS 16 sürümü ile birlikte yepyeni kişiselleştirilmiş özelliklerin kullanıma sunulacağı düşünülüyor. Peki; İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler; hangi uygulamalar değişecek?
iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iOS 16 için net bir çıkış tarihi belirtilmese de yeni sürümün 2022 yılının sonbahar aylarında telefonlara ve cihazlara gelmesi bekleniyor.
Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.
iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.
Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.
Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.
Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.
Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.