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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:30

IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? Apple'dan IOS 16 müjdesi: O özellik geri dönüyor!

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarına IOS 16 müjdesi verdi. IOS 16 ile birlikte birçok yeni özellik paylaşıldı. Kullanıcıların sürekli olarak geri gelmesini istediği o özellikler Iphone’ları daha kullanışlı hale getirdi. Bu noktada Apple kullanıcıları “IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt arıyor. Yeni sürümün Eylül’deki lansmanda kullanıcılara tanıtılması bekleniyor. Peki, IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? İşte merak edilen detaylar!

IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? Apple’dan IOS 16 müjdesi: O özellik geri dönüyor!

Apple kullanıcılarına merakla beklenen sevindirici haber geldi. Apple, IOS 16 ile birlikte birçok yeni özelliği getireceğini duyurdu. Bu haberle birlikte Apple kullanıcıları "IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni sürüm Iphone X ve sonrası cihazlarda kullanıma geçecek. Peki, IOS 16 ne zaman çıkacak, hangi özellikler gelecek? İşte detaylar…

IOS 16 İLE GELİYOR

iOS 16'nın son beta sürümünde pil yüzdesi durum çubuğuna geri dönüyor. Bu özellik, iOS'un pil ayarlarından etkinleştirilebilecek. Firma yeni sürüme anlaşıldığı gibi rakamsal bir pil göstergesi de ekleyecek. Böylece kullanıcılar kalan şarj miktarını tamı tamına öğrenebilecek. Yeni teknoloji ile birlikte rakamlar seviye direkt olarak gösterilecek.

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin ve IOS 16 sürümünün de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Son iddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtacak.

IPHONE 14 NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 tahmini fiyatlar şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

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IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? Apple'dan IOS 16 müjdesi: O özellik geri dönüyor!
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