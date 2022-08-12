IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? Apple’dan IOS 16 müjdesi: O özellik geri dönüyor!

IOS 16 İLE GELİYOR

iOS 16'nın son beta sürümünde pil yüzdesi durum çubuğuna geri dönüyor. Bu özellik, iOS'un pil ayarlarından etkinleştirilebilecek. Firma yeni sürüme anlaşıldığı gibi rakamsal bir pil göstergesi de ekleyecek. Böylece kullanıcılar kalan şarj miktarını tamı tamına öğrenebilecek. Yeni teknoloji ile birlikte rakamlar seviye direkt olarak gösterilecek.

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin ve IOS 16 sürümünün de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Son iddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtacak.