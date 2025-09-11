Haberler Yaşam Haberleri iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi modeller güncelleme alacak? İşte Apple'ın beklenen iOS 26 yenilikleri
Giriş Tarihi: 11.9.2025 11:38

iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi modeller güncelleme alacak? İşte Apple'ın beklenen iOS 26 yenilikleri

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 26, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor. iPhone kullanıcıları “iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek, yenilikler neler?” sorularını araştırıyor. Geçtiğimiz gün iPhone 17 tanıtımının da yapıldığı lansmanla ilk sinyalleri verilen yeni sistem teknoloji tutkunlarının radarına girdi. İşte Apple’ın iOS 26 özellikleri, güncelleme için beklenen çıkış tarihi, desteklenecek modeller ve öne çıkan yenilikler…

Apple iOS 26 güncellemesi, iPhone kullanıcıları için performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında "iOS 26 çıkış tarihi" ve "iOS 26 hangi modellere gelecek?" soruları geliyor. Apple'ın eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanda iOS 26 ne zaman çıkacak sorusu da yanıtlandı.

iOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, geleneksel olarak her yıl Haziran ayında düzenlenen WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde yeni iOS sürümü hakkında ön gösterim yapmıştı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Awe-Dropping lansmanında iPhone 17 ile birlikte iOS 26 güncellemesi de gündeme geldi.

Apple, iOS 26 güncellemesini 15 Eylül 2025'te yayınlayacağını açıkladı.

iOS 26 HANGİ MODELLERE GELECEK?

Apple, her yeni iOS sürümünde belli bir nesil iPhone'u destek dışı bırakabiliyor. Beklentilere göre iOS 26 şu modellere gelecek:

iPhone 17 serisi

iPhone 16 serisi

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iOS 26'NIN ÖNE ÇIKAN YENİLİKLERİ NELER OLACAK?

Apple'ın iOS 26 özelliklerinin şöyle olması bekleniyor:

Daha gelişmiş yapay zeka entegrasyonu

Pil verimliliğini artıran yeni enerji yönetim sistemi

Modern bir arayüz

Mesajlar uygulamasına anket, sohbet arka planları ve gelişmiş çağrı engelleme

Yeni "Bright" fotoğraf stili

