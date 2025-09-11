iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi modeller güncelleme alacak? İşte Apple’ın beklenen iOS 26 yenilikleri

Apple iOS 26 güncellemesi, iPhone kullanıcıları için performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında "iOS 26 çıkış tarihi" ve "iOS 26 hangi modellere gelecek?" soruları geliyor. Apple'ın eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanda iOS 26 ne zaman çıkacak sorusu da yanıtlandı.