iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi modeller güncelleme alacak? İşte Apple’ın beklenen iOS 26 yenilikleri

Apple iOS 26 güncellemesi, iPhone kullanıcıları için performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında "iOS 26 çıkış tarihi" ve "iOS 26 hangi modellere gelecek?" soruları geliyor. Apple'ın eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanda iOS 26 ne zaman çıkacak sorusu da yanıtlandı.
Apple, geleneksel olarak her yıl Haziran ayında düzenlenen WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde yeni iOS sürümü hakkında ön gösterim yapmıştı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Awe-Dropping lansmanında iPhone 17 ile birlikte iOS 26 güncellemesi de gündeme geldi.
Apple, iOS 26 güncellemesini 15 Eylül 2025'te yayınlayacağını açıkladı.
Apple, her yeni iOS sürümünde belli bir nesil iPhone'u destek dışı bırakabiliyor. Beklentilere göre iOS 26 şu modellere gelecek:
iPhone 17 serisi
iPhone 16 serisi
iPhone 15 serisi
iPhone 14 serisi
iPhone 13 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone SE (2. ve 3. nesil)
Apple'ın iOS 26 özelliklerinin şöyle olması bekleniyor:
Daha gelişmiş yapay zeka entegrasyonu
Pil verimliliğini artıran yeni enerji yönetim sistemi
Modern bir arayüz
Mesajlar uygulamasına anket, sohbet arka planları ve gelişmiş çağrı engelleme
Yeni "Bright" fotoğraf stili