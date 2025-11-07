Haberler Yaşam Haberleri iOS 26.2 ne zaman çıkacak, yenilikler ve özellikleri neler? iOS 26.2 deprem uyarı güncellemesi ile geliyor!
Giriş Tarihi: 7.11.2025 09:57

Apple, iOS uyumlu cihazlara deprem uyarı bildirimi içeren yeni bir güncelleme yayınlıyor. Beta aşamasında test edilen yeni sürümün özellikleri ve çıkış tarihi, Apple kullanıcıları tarafından yakın takibe alındı. Bu noktada iOS 26.2 ne zaman çıkacak, yenilikler ve özellikleri neler soruları yanıt arıyor. İşte iOS 26.2 deprem uyarı güncellemesi ve diğer özellikleri hakkında detaylar.

Yakın zamanda iOs 26.1 güncellemesi ile canlı çeviri, liquid glass gibi yenilikleri kullanıma açan Apple, deprem bildirimi entegrasyonuyla yeni bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu. Bu noktada kullanıcılar iOS 26.2 ne zaman çıkacak, yenilikler ve özellikleri neler gibi sorulara yanıt ararken detaylar belli oldu. İşte iOS 26.2 deprem uyarı güncellemesi ile ilgili detaylar ve güncellemenin yayınlanacağı tarih;

İOS 26.2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önceki sürüm tarihleri göz önüne alındığında ise en olası çıkış tarihinin 10 ila 15 Aralık aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Önceki ".2" sürümler şu tarihlerde çıkmıştı;

iOS 18.2: 11 Aralık Çarşamba

iOS 17.2: 11 Aralık Pazartesi

iOS 16.2: 13 Aralık Salı

iOS 15.2: 13 Aralık Pazartesi

İOS 26.2 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLER NELER?

Güncellenmiş Uyku Puanı Aralıkları:

Apple, Uyku Puanı aralıklarını yeniden düzenledi. Artık daha iyi değerlendirmeler için daha yüksek puanlar gerekiyor. Örneğin, daha önce "Yüksek" olarak kabul edilen 70-89 aralığı, artık 81-95 aralığına çıkarıldı.

Kilit Ekranı Liquid Glass (Sıvı Cam) Kaydırıcısı: Kilit ekranındaki saat görünümünde artık bir saydamlık ayarı bulunuyor. Bu özellik, önceki "açık veya renkli" (clear/tinted) seçeneğinin yerini aldı ve saatin cam benzeri efektini istediğiniz seviyede ayarlamanıza olanak tanıyor.

Apple News Tasarımı:

Apple News uygulamasının tasarımı yenilendi. Üst kısımda artık dört hızlı kategori sekmesi yer alıyor. Bu kategoriler, kullanıcının okuma geçmişine göre kişiselleştiriliyor.

Podcast'ler Uygulaması İyileştirmeleri:

Podcast'ler artık otomatik oluşturulan bölümler (chapters) içeriyor. Ayrıca, bir bölümde bahsedilen diğer podcast'leri veya bağlantıları kolayca takip etme özelliği eklendi.

Hatırlatıcılar İçin Alarm ve Zamanlayıcı Ayarlama:

Bir hatırlatıcıyı "acil" olarak işaretlediğinizde, sistem size bu hatırlatıcı için alarm veya zamanlayıcı oluşturmak isteyip istemediğinizi soracak.

Freeform Uygulaması:

Artık tabloları doğrudan Freeform panolarınıza ekleyebiliyorsunuz.

Diğer yenilikler:

2 kişinin birbirine PIN kodu göndermesini sağlayan ancak detayları bilinmeyen bir AirDrop özelliği

Hava Durumu uygulamasında yaklaşan yağmur veya diğer hava koşullarına ilişkin "gelecek cuma" gibi uyarılar için göreceli zamanı destekleme

Apple News uygulamasında siyaset, bulmaca, spor, iş dünyası ve yemek gibi kategorilere hızlı erişim sağlayan üst düğmeler.

