iOS 26.2 ne zaman çıkacak, yenilikler ve özellikleri neler? iOS 26.2 deprem uyarı güncellemesi ile geliyor!

İOS 26.2 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLER NELER?

Güncellenmiş Uyku Puanı Aralıkları:

Apple, Uyku Puanı aralıklarını yeniden düzenledi. Artık daha iyi değerlendirmeler için daha yüksek puanlar gerekiyor. Örneğin, daha önce "Yüksek" olarak kabul edilen 70-89 aralığı, artık 81-95 aralığına çıkarıldı.

Kilit Ekranı Liquid Glass (Sıvı Cam) Kaydırıcısı: Kilit ekranındaki saat görünümünde artık bir saydamlık ayarı bulunuyor. Bu özellik, önceki "açık veya renkli" (clear/tinted) seçeneğinin yerini aldı ve saatin cam benzeri efektini istediğiniz seviyede ayarlamanıza olanak tanıyor.

Apple News Tasarımı:

Apple News uygulamasının tasarımı yenilendi. Üst kısımda artık dört hızlı kategori sekmesi yer alıyor. Bu kategoriler, kullanıcının okuma geçmişine göre kişiselleştiriliyor.

Podcast'ler Uygulaması İyileştirmeleri:

Podcast'ler artık otomatik oluşturulan bölümler (chapters) içeriyor. Ayrıca, bir bölümde bahsedilen diğer podcast'leri veya bağlantıları kolayca takip etme özelliği eklendi.

Hatırlatıcılar İçin Alarm ve Zamanlayıcı Ayarlama:

Bir hatırlatıcıyı "acil" olarak işaretlediğinizde, sistem size bu hatırlatıcı için alarm veya zamanlayıcı oluşturmak isteyip istemediğinizi soracak.

Freeform Uygulaması:

Artık tabloları doğrudan Freeform panolarınıza ekleyebiliyorsunuz.