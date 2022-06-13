Haberler Yaşam Haberleri IP Man 4 Final konusu nedir? IP Man 4 oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 16:18

IP Man 4 Final konusu nedir? IP Man 4 oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

IP Man 4 Final konusu nedir? IP Man 4 oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Serinin son filmi IP Man 4: Final bu akşam Show TV ekranlarında yayında olacak. Dövüş sanatları alanındaki filmler arasında öne çıkan serinin son filmi IP Man 4 konusu ile ilgi çekiyor. Bu akşam 21.45’te yayında olacak filmin yönetmen koltuğunda Donnie Yen oturuyor. Aksiyon severlerin dikkatini çekecek bu yabancı yapım gündemdeki yerini aldı. Peki, IP Man 4 oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilenler…

Serinin 4. Ve son filmi IP Man 4: Final konusu ile oldukça ilgi çeken yapımlar arasında. Aksiyon türünde izleyicilerini bekleyen film 2019 yapımı. IP Man 4 oyuncuları ile de göz dolduruyor. Hong Kong bölgesinde yapılan filmin yorumları oldukça iyi. Peki, IP Man 4 filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

IP MAN 4 KONUSU

Ip Man, karısının ölümünden sonra sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. Onun isyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur. Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir.

Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açıp Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.

IP MAN 4 FİNAL OYUNCULARI

Donnie Yen - Ip Man

Wu Yue - Wan Zong Hua

Scott Adkins - Barton Geddes

Danny Chan - Bruce Lee

Vanness Wu - Hartman Wu

Chris Collins - Colin Frater

Nico Amedeo - Walters

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IP Man 4 Final konusu nedir? IP Man 4 oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?
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