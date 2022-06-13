IP Man 4 Final konusu nedir? IP Man 4 oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Serinin 4. Ve son filmi IP Man 4: Final konusu ile oldukça ilgi çeken yapımlar arasında. Aksiyon türünde izleyicilerini bekleyen film 2019 yapımı. IP Man 4 oyuncuları ile de göz dolduruyor. Hong Kong bölgesinde yapılan filmin yorumları oldukça iyi. Peki, IP Man 4 filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…