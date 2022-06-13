IP Man 4 Final konusu nedir? IP Man 4 oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Serinin 4. Ve son filmi IP Man 4: Final konusu ile oldukça ilgi çeken yapımlar arasında. Aksiyon türünde izleyicilerini bekleyen film 2019 yapımı. IP Man 4 oyuncuları ile de göz dolduruyor. Hong Kong bölgesinde yapılan filmin yorumları oldukça iyi. Peki, IP Man 4 filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…
IP MAN 4 KONUSU
Ip Man, karısının ölümünden sonra sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. Onun isyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur. Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir.