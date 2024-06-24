İpek Şal Nasıl Yıkanır? İpek Şal Makineye Atılır Mı, Neyle Temizlenir?

Yaklaşık 4500 yıl önce Çin'de üretilmeye başlanan ipek, günümüzde hala el üstünde tutulan kıymetli bir kumaş. İpekten elbise, bluz, gömlek gibi kıyafetler ile şal, eşarp, kravat gibi aksesuarlar da elde ediliyor. Yatak örtüsünden perdeye ev tekstilinde de kendine yer bulan ipek ürünlerin temizlenmesi hassas yapısı nedeniyle özen istiyor. Bu da ipek ürünlerin başında gelen ipek şal makineye atılır mı, neyle temizlenir sorusunu beraberinde getiriyor.

İpek Şal Nasıl Temizlenir?

İpek, bir tırtıl türü olan ipek böceği tarafından üretilen liflere verilen addır. İpek böceği bu lifi korunup gelişebilmek adına kendi için örer. İnsanoğlunun ip elde ettiği bu lifler kumaş haline getirilir. Bu kumaş, yani ipek dayanıklı olmasına rağmen hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ipekten yapılmış ürünler yıkanırken özenli ve dikkatli olunmalıdır.

İpek gömlek, elbise ya da ipekli tekstil ürünleri kuru temizlemeye verilerek temizletilebilir. Ama ipek şal, eşarp ve kravat gibi küçük ürünler evde yıkanabilir.

İpek eşarp ya da şalları uzun ömürlü şekilde kullanmak için hassas yıkama yapmanız ve ipeklerinizi yıkarken bazı püf noktalarını göz önünde bulundurmanız yararınıza olacaktır.

Soğuk Su Kullanın

Narin yapısı yüzünden özenli temizlik gerektiren ipek şalları mümkün olduğu kadar soğuk su ile yıkamanız tavsiye edilir. Böylece şal bozulmaya uğramayacaktır. Eğer şal üzerinde leke varsa ılık su deneyebilirsiniz. İpeğin sıcak suyla teması iyi sonuçlanmayacaktır.

Deterjan Kullanmayın

İpeğin liflerine zarar vererek kumaşta bozulmaya yol açacağı için ipek şalları yıkarken deterjan kullanmayın. Bunun yerine yumuşak sıvı sabunlar daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Ama en iyi sonucu ipek kumaşlar ile hassas tekstil ürünleri için özel olarak üretilen şampuan ve likit ürünleri kullanın. Olabildiğince kimyasal ürün kullanmaktan kaçının.

Nazik Yıkama Yapın

Kumaşın zarar görmesini önlemek için ipek şalları yıkama esnasında ovalamayın, çitilemeyin ve yıkama sonrası sıkma yapmayın.

İpek Şal Makinede Yıkanır Mı?

İpek şallar ve diğer ipekten yapılma hiçbir ürünün makinede yıkanması önerilmez. Fakat günümüzde elde ovalamadan temizlenmesi tavsiye edilen bu kumaşlar, modern çamaşır makinelerinin hassas yıkama programları ile de temizlenebiliyor. Hassas programda da zarar görmemesi için ipek şallarınızı özel yıkama filelerinin içine koyarak 30 derece yıkama yapabilirsiniz. Özel ipek şampuanları ve hassas çamaşır yıkama sıvıları da ipek şalı korumak için gerekli olacaktır. Ama yine de elde yıkama daha güvenli bir seçenektir.