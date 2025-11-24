İpekyol’unda feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Uluslararası karayolu İpekyol'unun Kızıltepe-Nusaybin arasındaki bölümde meydana gelen trafik kazası Eymirli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yaşanan trafik kazasının ardından bölgeye çok sayıda Ambulans, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametinde seyreden İrfan Aydın yönetimindeki TIR ile 22 yaşındaki Özgür T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken kazayı gören ve yardıma koştuğu belirtilen 15 yaşındaki Serkan Y.'nin başka aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralıların sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki TIR sürücüsü İrfan Aydın'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.