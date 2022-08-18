iPhone 14 serisi hakkında gelen iddialar sonrası milyonlarca teknoloji tutkunu "iPhone 14 ne zaman çıkacak ve yeni özellikleri neler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kendi işletim sistemiyle milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan akıllı telefon İphone'un tüm dünyada kullanıcı sayısı giderek artıyor. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkacak ve yeni özellikleri neler olacak? İşte iPhone 14 serisi hakkında gelen iddialar.
İPHONE 14 HAKKINDAKİ SON SIZINTILAR
Bloomberg'de yer alanlara göre iPhone 14 ailesi 7 Eylül tarihinde tanıtılacak. iPhone'larla beraber üç yeni Apple Watch, iPad ve Mac cihazlarını da tanıtacak.
Son sızıntılara göre artan enflasyon ve tedarik maliyetleri nedeniyle iPhone 14 ailesinin fiyatı 13'ten yaklaşık yüzde 15 oranında daha fazla olacak. Buna rağmen depolama değişmeyecek.
İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?
iPhone 14 serisinin fiyatları bu şekilde bekleniyor:
iPhone 14 - 799 dolar
iPhone 14 Max - 899 dolar
iPhone 14 Pro - 1099 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar
İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.