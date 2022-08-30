iPhone 14 çıkış tarihi açıklandı. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği telefon serisi Eylül ayının ilk haftası tanıtılacak. Kullanıcılar "iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?" sorusuna yanıt ararken iPhone 14 Pro/Pro Max renkleri, özellikleri ve fiyatlarına dair her geçen gün yeni iddialar da gelmeye devam ediyor. İşte iPhone 14 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatları.
İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
iPhone 14'ün Amerika'da tanıtımı 7 Eylül'de yapılacak. Covid-19 nedeniyle fiziki katılım olup olmayacağı henüz netleşmiş değil.
TÜRKİYE'DE İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR?
Türkiye'de iPhone 14'ün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil. iPhone 14'ün en düşük fiyatının ABD'de 899 dolar olması bekleniyor.
IPHONE 14 YENİ RENKLERLE GELİYOR
Sızdırılan iPhone 14 Pro görüntüleri, daha önce Pro modelleri için söylentisi ortaya çıkan beş rengin tamamını içermekte. Daha önce gümüş, grafit ve altın seçenekleri vardı lakin ilk defa mor ve mavi renkli Iphone çıkış yapacak.
iPHONE 14 TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI!
iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.
İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?
iPhone 14 serisinin fiyatları bu şekilde bekleniyor:
iPhone 14 - 799 dolar
iPhone 14 Max - 899 dolar
iPhone 14 Pro - 1099 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar
İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtımda yer alacak.
Tanıtımda Apple Watch Series 8'in de olabileceği, öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.