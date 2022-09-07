İphone 14 fiyatı belli oldu mu, Türkiye’de ne zaman çıkacak? İphone 14 pro, pro max çıkış tarihi ne, fiyatı ne kadar olacak?

İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.