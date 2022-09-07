İphone 14 fiyatı belli oldu mu, Türkiye’de ne zaman çıkacak? İphone 14 pro, pro max çıkış tarihi ne, fiyatı ne kadar olacak?

"İphone 14 fiyatları" Apple tarafından bugün yapılan tanıtım lansmanı sonrasında merak edilerek İphone 14 fiyatı belli oldu mu, ne kadar olacak, Türkiye'de ne zaman çıkacak? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
İphone 14 fiyatları ve Türkiye'ye geliş tarihine ilişkin detaylar şöyle;
Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtıtılacak. Apple Watch Series 8'in de lansmanda yer alabileceği iddialar arasında.
Gelen son bilgilere göre iPhone 14 fiyatlarının 100 dolardan fazla artabileceği bildirildi. Listelenen Iphone 14 fiyatları şu şekilde:
Tanıtım tarihine az bir süre kalırken, iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre, iPhone 14 Pro modellerinin yeni ultra geniş lenslere; yani büyük piksellere sahip olacak.
Yeni sensörler sayesinde kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.
iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.
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