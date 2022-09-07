Haberler Yaşam Haberleri İphone 14 fiyatı belli oldu mu, Türkiye’de ne zaman çıkacak? İphone 14 pro, pro max çıkış tarihi ne, fiyatı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 7.9.2022 20:24 Son Güncelleme: 7.9.2022 20:25

İphone 14 fiyatı belli oldu mu, Türkiye’de ne zaman çıkacak? İphone 14 pro, pro max çıkış tarihi ne, fiyatı ne kadar olacak?

Ünlü teknoloji şirketi Apple tarafından üretilen İphone akıllı telefonlarının lansmanı bugün yapıldı. Lansman sonrasında İphone 14 pro, pro max çıkış tarihini öğrenmek isteyenler yoğun şekilde “İphone 14 fiyatı belli oldu mu, ne kadar olacak, Türkiye’de ne zaman çıkacak?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Apple ile İphone 14 fiyatı belli oldu mu, ne kadar olacak, Türkiye’de ne zaman çıkacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

İphone 14 fiyatı belli oldu mu, Türkiye’de ne zaman çıkacak? İphone 14 pro, pro max çıkış tarihi ne, fiyatı ne kadar olacak?

"İphone 14 fiyatları" Apple tarafından bugün yapılan tanıtım lansmanı sonrasında merak edilerek İphone 14 fiyatı belli oldu mu, ne kadar olacak, Türkiye'de ne zaman çıkacak? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

IPHONE 14 FİYATI BELLİ OLDU MU, NE KADAR OLACAK, TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

İphone 14 fiyatları ve Türkiye'ye geliş tarihine ilişkin detaylar şöyle;

İPHONE 14 TANITIM LANSMANI NE ZAMAN?

Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtıtılacak. Apple Watch Series 8'in de lansmanda yer alabileceği iddialar arasında.

IPHONE 14 FİYATLARI HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILDI!

Gelen son bilgilere göre iPhone 14 fiyatlarının 100 dolardan fazla artabileceği bildirildi. Listelenen Iphone 14 fiyatları şu şekilde:

  • iPhone 14: 6.699 966 dolar
  • iPhone 14 Plus: 1.067 dolar
  • iPhone 14 Pro: 1.428 dolar
  • iPhone 14 Pro Max: 1.572 dolar

IPHONE 14 GELİŞMİŞ KAMERA İLE GELİYOR

Tanıtım tarihine az bir süre kalırken, iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre, iPhone 14 Pro modellerinin yeni ultra geniş lenslere; yani büyük piksellere sahip olacak.

Yeni sensörler sayesinde kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.

IPHONE 14 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

KOnuya ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

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İphone 14 fiyatı belli oldu mu, Türkiye’de ne zaman çıkacak? İphone 14 pro, pro max çıkış tarihi ne, fiyatı ne kadar olacak?
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