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Giriş Tarihi: 26.7.2022 22:14

İphone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

Dünyada en çok tercih edilen teknoloji devi Apple tarafından iPhone 14 modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni modelle birlikte iPhone 14 serisine bazı özellikler eklenecek. Normalde yeni iPhone veya iPhone modelleri eylül ekim ayında açıklanıyor. İphone 14, 14 Pro ve 14 Max modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan Appple, yine ciddi bir satış rakamı elde etmeye hazırlanıyor. Peki İphone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı açıklandı mı?

İphone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

İphone 14 için geri sayım sürüyor. Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu İPhone 14'nin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Daha önce Eylül, Ekim ayında tanıtımları gerçekleşen İphone 14'nin lansmanın bu yılda Ekim ayında yapılması beklentisi yüksek. Peki İphone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında organizasyonun gerçekleşmesi bekleniyor. İddialara göre, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max modelleri 6 GB RAM ve daha yeni, hızlı bir bellek türü ile gelecek.

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 14 serisinin fiyatları henüz belli değil.

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İphone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı
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