İphone 14 için geri sayım sürüyor. Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu İPhone 14'nin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Daha önce Eylül, Ekim ayında tanıtımları gerçekleşen İphone 14'nin lansmanın bu yılda Ekim ayında yapılması beklentisi yüksek. Peki İphone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı
Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında organizasyonun gerçekleşmesi bekleniyor. İddialara göre, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri 6 GB RAM ve daha yeni, hızlı bir bellek türü ile gelecek.
iPhone 14 serisinin fiyatları henüz belli değil.