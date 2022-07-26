İphone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında organizasyonun gerçekleşmesi bekleniyor. İddialara göre, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max modelleri 6 GB RAM ve daha yeni, hızlı bir bellek türü ile gelecek.

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 14 serisinin fiyatları henüz belli değil.