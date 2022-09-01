Haberler Yaşam Haberleri iPhone 14 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max kamera özellikleri ve yeni renkleri sızdırıldı!
Giriş Tarihi: 1.9.2022 15:09

iPhone 14 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max kamera özellikleri ve yeni renkleri sızdırıldı!

Apple iPhone 14 çıkış tarihi ve yeni renkleri hakkında birçok detay ortaya çıkmışken, şimdi de iPhone 14 Pro kamerası hakkında net detaylar ortaya çıktı. Apple lansmanı 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek ve lansman sonrası iPhone 14 fiyatı ne kadar, iPhone 14 ne zaman çıkacak soruları cevap bulacak. Çip krizi ve küresel ekonomik kriz sebebiyle iPhone 14 Pro Max fiyatı, dünya genelinde normalden daha fazla olacak. Peki, iPhone 14 özellikleri neler? iPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte detaylar

iPhone 14 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max kamera özellikleri ve yeni renkleri sızdırıldı!

Iphone 14 tanıtım lansmanına az bir süre kala sızıntılar başladı. İlk önce Iphone 14 renklieri sızdırılırken, şimdi de Iphone 14 Pro kamerası hakkında detaylar geldi. Bunun yanı sıra, Iphone 14 ne zaman çıkacak sorusu Apple kullanıcılarının merak konusu. Küresel enflasyon sebebiyle Iphone 14 fiyatı normalinden fazla olacak. Peki, Iphone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte detaylar

IPHONE 14 GELİŞMİŞ KAMERA İLE GELİYOR

Tanıtım tarihine az bir süre kalırken, iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre, iPhone 14 Pro modellerinin yeni ultra geniş lenslere; yani büyük piksellere sahip olacak.

Yeni sensörler sayesinde kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de iPhone 14'ün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil. iPhone 14'ün en düşük fiyatının ABD'de 899 dolar olması bekleniyor.

IPHONE 14 YENİ RENKLERLE GELİYOR

Sızdırılan iPhone 14 Pro görüntüleri, daha önce Pro modelleri için söylentisi ortaya çıkan beş rengin tamamını içermekte. Daha önce gümüş, grafit ve altın seçenekleri vardı lakin ilk defa mor ve mavi renkli Iphone çıkış yapacak.

IPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 14 serisinin fiyatları bu şekilde bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

ÖZELLİKLERİ

Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.

Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.

iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.

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iPhone 14 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max kamera özellikleri ve yeni renkleri sızdırıldı!
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