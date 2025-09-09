Iphone 17 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi açıklandı mı? Apple İphone 17 Pro, Air ve Pro Max fiyatları belli oldu mu?

Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17'nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor.

İşte öne çıkan bazı beklentiler:

Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde

Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı

Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği

Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı

Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.