Iphone 17 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi açıklandı mı? Apple İphone 17 Pro, Air ve Pro Max fiyatları belli oldu mu?

Kullanıcıların heyecanla beklediği iPhone 17 serisinin tanıtım tarihi netleşti. Apple, yeni modellerini 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Tanıtımın ardından gözler, iPhone 17 Pro, Air ve Pro Max modellerinin fiyatlarında olacak. Peki, Apple İphone 17 Pro, Air ve Pro Max fiyatları ne kadar olacak, belli oldu mu?
Apple'ın "Awe Dropping" etkinliği, 9 Eylül Salı günü ABD saatiyle 13:00'te TSİ ile 20.00'de başlayacak.
Etkinlik, Cupertino'daki Apple Park'ın Steve Jobs Theater salonunda yapılacak.
Açılış konuşması Apple'ın web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
Etkinlikte dört yeni modelin tanıtılması bekleniyor:
iPhone 17 (temel model)
iPhone 17 Air (Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli, yaklaşık 5,5 mm)
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Air'in yalnızca 5,5 mm kalınlığında olmasıyla ultra ince form; Pro modellerde yeniden tasarlanmış bar stili kamera sistemi.
Standart modeller A19, Pro ve Pro Max ise A19 Pro işlemcilerle gelecek; Pro versiyonlarda yüksek RAM (12 GB'a kadar) ve gelişmiş soğutma sistemleri öne çıkıyor.
Pro modellerde üçlü 48 MP arka kameralar, iPhone 17'de ise geliştirilmiş ön kamera ve 120 Hz ProMotion ekran yer alacak.
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17'nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor.
İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.