Iphone 17 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi açıklandı mı? Apple İphone 17 Pro, Air ve Pro Max fiyatları belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 9.9.2025 09:28

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 9 Eylül 2025’te tanıtılacak. Etkinlik sonrası ön siparişlerin başlaması ve yeni modellerin kısa sürede teknoloji severlerle buluşması bekleniyor. Peki, Iphone 17 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi açıklandı mı?

Kullanıcıların heyecanla beklediği iPhone 17 serisinin tanıtım tarihi netleşti. Apple, yeni modellerini 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Tanıtımın ardından gözler, iPhone 17 Pro, Air ve Pro Max modellerinin fiyatlarında olacak. Peki, Apple İphone 17 Pro, Air ve Pro Max fiyatları ne kadar olacak, belli oldu mu?

APPLE LANSMAN NE ZAMAN?

Apple'ın "Awe Dropping" etkinliği, 9 Eylül Salı günü ABD saatiyle 13:00'te TSİ ile 20.00'de başlayacak.

Etkinlik, Cupertino'daki Apple Park'ın Steve Jobs Theater salonunda yapılacak.

Açılış konuşması Apple'ın web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone serileri lansmanın ardından genellikle bir hafta sonra satışa sunuluyor. iPhone 17 serisinin de Eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

iPHONE 17 SERİSİ MODELLERİ NEDİR?

Etkinlikte dört yeni modelin tanıtılması bekleniyor:

iPhone 17 (temel model)

iPhone 17 Air (Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli, yaklaşık 5,5 mm)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 17 Air'in yalnızca 5,5 mm kalınlığında olmasıyla ultra ince form; Pro modellerde yeniden tasarlanmış bar stili kamera sistemi.

Standart modeller A19, Pro ve Pro Max ise A19 Pro işlemcilerle gelecek; Pro versiyonlarda yüksek RAM (12 GB'a kadar) ve gelişmiş soğutma sistemleri öne çıkıyor.

Pro modellerde üçlü 48 MP arka kameralar, iPhone 17'de ise geliştirilmiş ön kamera ve 120 Hz ProMotion ekran yer alacak.

Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17'nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor.

İşte öne çıkan bazı beklentiler:

Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde

Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı

Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği

Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı

Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.

