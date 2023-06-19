Haberler Yaşam Haberleri İphone Hoparlör Temizleme - İphone Hoparlöre Kaçan Toz ve Su Nasıl Temizlenir?
Giriş Tarihi: 19.6.2023 09:14 Son Güncelleme: 19.6.2023 09:17

İphone Hoparlör Temizleme - İphone Hoparlöre Kaçan Toz ve Su Nasıl Temizlenir?

İPhone hoparlör temizleme birçok iPhone kullanıcısı tarafından merak edilen bir konudur. Telefonunuzu ne kadar düzgün kullanırsanız kullanan bir süre sonra dış ortamlardan kaynaklı hoparlörlere toz dolabilir yada herhangi bir şekilde su kaçabilir. Eğer siz de iPhone hoparlöre kaçan toz ve su nasıl temizlenir öğrenmek istiyorsanız haberimizi okumaya devam ederek iPhone hoparlörü temizleme için bulduğumuz verilere ulaşabilirsiniz.

İphone Hoparlör Temizleme - İphone Hoparlöre Kaçan Toz ve Su Nasıl Temizlenir?

İPhone hoparlör temizleme işlemi birçok kullanıcı tarafından araştırılmaktadır. Hoparlöre kaçan toz veya su ses kalitesini büyük ölçüde engellediği için İPhone hoparlöre kaçan toz ve su nasıl temizlenir bilmenizde fayda var. Eğer İPhone 8 veya daha üst modelini kullanıyorsanız 2 farklı hoparlör olduğunu göreceksiniz. Hangi hoparlörde sıkıntı varsa, içeriğimizde mevcut olan iPhone hoparlör temizleme yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.

iPhone Hoparlör Temizleme

iPhone'unuzu nasıl kullanıyor olursanız olun, hoparlör delikleri bir zaman sonra toz ve kirle kapanır. Bu da çalan müziğin, gelen aramaların ve bir arama sırasında konuşurken ses kalitesini önemli ölçüde etkiler. Bildiğiniz üzere iPhone'da yalnızca bir hoparlör yok. Temizlik yapmak için ilgilenmeniz gereken iki hoparlör var. iPhone 8 veya daha yeni bir model kullanıyorsanız, cihazın alt kenarında iki set hoparlör deliği göreceksiniz. iPhone'unuzun alt kenarında hemen sağda bulunan ızgara asıl hoparlördür. Soldaki ise bir mikrofon barındırır. Burası, ikincil olana kıyasla tozla tıkanmaya daha yatkındır.

Şimdi iPhone ekranınızın üst kısmında bulunan ikincil hoparlör ızgarasına bir göz atalım. Bu, ana hoparlör için bir stereo hoparlör çifti görevi görür ve arama sırasında kulaklık olarak kullanılır. Küçük bir hoparlör ızgarası olarak, burada nispeten daha az toz ve tıkanıklık bulacaksınız. iPhone hoparlörünüzü temizlemeye karar vermeden önce hangi hoparlörün tozla kaplandığından emin olmalısınız. Sesli aramaları kulaklıktan düzgün bir şekilde duyamıyorsanız, ekranın üst kısmındaki ikincil hoparlörle ilgili bir sorun var demektir. Gelen zil seslerinin veya müziğin ses kalitesi kötüyse, sorun muhtemelen ana hoparlör ızgarasındadır.

iPhone Hoparlöre Kaçan Toz Nasıl Temizlenir?

iPhone hoparlörünü temizlemede en etkili yöntem, yumuşak kıllara sahip bir fırçayı kullanmaktır. Kullandığınız fırçanın "Yumuşak" veya "Ekstra Yumuşak" kategorisinde olduğundan emin olun. Diş fırçaları yerine yumuşak boya fırçaları kullanmak da iyi bir alternatiftir. Diş fırçalarına kıyasla boya fırçası kılları daha yumuşak ve daha incedir. Bu da hoparlörün ızgaralarına zarar vermenizi engeller.

Hoparlör temizleme için kullanılan diğer yöntem, ressam bantları olarak da bilinen maskeleme bantlarını kullanarak hoparlör temizliği yapmaktır. Normal bantlar veya koli bantları ile karşılaştırıldığında, maskeleme bantları soyulduktan sonra daha az yapışkan parçacık bırakır veya hiç bırakmaz. Yapışmaları ve tozu çıkarmaları, diğer klasik bantlara göre çok daha kolaydır. Parmağınızın uç kısmına, yapışkan tarafı aşağı gelecek şekilde küçük bir ressam bandı sarıp sonrasında kiri toplamak için parmağınızı hoparlör üzerinde döndürün. Ancak üzerine çok fazla baskı uygulamamaya özen gösterin. Bunu ana hoparlör delikleri için de kullanabilirsiniz. Fakat, bu hoparlörler daha derin olduğu için etkili bir sonuç alamayabilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemler istediğiniz verimi almadıysa temizlik macunlarını deneyebilirsiniz. Temizlik macunu, iPhone hoparlöründeki deliklerin içine kaçmış tozu çekmede çok etkilidir. Aynı şeyi iPhone'unuzdaki ana hoparlör ızgaralarını ve kulaklık hoparlörünü temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Toz üfleyici kullanarak da hoparlörünüzü temizleyebilirsiniz. Tozu temizlemesi için iPhone'unuzdaki hoparlör havalandırmalarına hava püskürtebilirsiniz. Bunlar iPhone hoparlörünüze az miktarda hava üflediğinden, küçük ve yapışkan olmayan toz parçacıklarını giderme konusunda etkili olacaktır. Hava üfleyici materyali iPhone'unuza yakın bir yere yerleştirip çok güçlü olmayacak şekilde açın. Toz, eğer umduğunuzdan çok fazlaysa, üfleyiciyi iPhone hoparlörlerine biraz daha yaklaştırabilirsiniz. iPhone'unuzu tozdan tamamen temizlemek için bu işlemi 3-4 kez yapabilirsiniz.

Hoparlör deliklerine hava üfledikten sonra bile kenarlara yapışmış bazı toz parçacıkları olabilir. Bu gibi durumlarda kürdan veya küçük bir plastik parçası kullanabilirsiniz. Kürdan ile hoparlörün deliklerini çok fazla bastırmadan yana ve yukarı doğru eğerek tozları çıkartın. Herhangi bir hasar oluşmaması için hareketlerinizi olabildiğince yumuşak şekilde yapın.

iPhone Hoparlöre Kaçan Su Nasıl Temizlenir?

iPhone'unuz yağmur veya su sıçraması nedeniyle ıslandıysa, hoparlörünüz düzgün çalışmayabilir. Müzik çalarken iPhone hoparlöründen çatırdama gibi sesler duyuyorsanız, bunun nedeni hoparlör deliklerinin içinde bir miktar su kalmış olma ihtimalidir. Belirli bir frekansta gürültü ile iPhone hoparlöründen suyu kolayca çıkarabilirsiniz. Bu tür gürültüleri herhangi bir frekansta oluşturmak için bir iPhone uygulaması yardımı ile 160 Hz veya üzerindeki farklı frekans düzeyleriyle iPhone'unuzun ıslak hoparlörünü kurutabilirsiniz.

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İphone Hoparlör Temizleme - İphone Hoparlöre Kaçan Toz ve Su Nasıl Temizlenir?
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