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Giriş Tarihi: 18.5.2023

İpsala baba ile oğluna ağladı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
İpsala baba ile oğluna ağladı
İpsala'nın Esetçe beldesinde yaşayan, Edirne Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Keşanspor U-18 takımnın kaptanı, A takımında da forma giyen Enes Bülent, önceki akşam saatlerinde tarlada çalıştıktan sonra, dinlenmek üzere otomobile geçti. Bir süre sonra otomobilin yanına giden baba Ramazan Bülent, oğlunu hareketsiz halde buldu. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keşan Lisesi Öğrencisi 18 yaşındaki Enes'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Enes, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğlunun ölümü üzerine 47 yaşındaki Ramazan Bülent fenalaşarak aynı hastanede tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan baba Bülent de dün sabah hayatını kaybetti. Enes ve babasının cenazeleri dün öğle vakti evleri önünde kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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İpsala baba ile oğluna ağladı
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