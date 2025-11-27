IQ Money’in kullandığı panel sistemi deşifre oldu! Yasa dışı bahis sitesi kullanıcılarına özel panel

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ALTYAPI DESTEĞİ

Soruşturma dosyasındaki şüpheliler arasında yer alan Hasan Yüksel'in yasa dışı bahis sistemlerinin altyapılarını temin ettiği, bu sistemlerde ödeme altyapısı olarak kullanılan "e-fastpay", "bankexpresspayment", "IQ Money", "Heetpay" yazılımlarının teknik altyapı ve desteğini sağlayan isim olarak dikkat çekti. Anıl E., Mertcan E. ve Burkan A. ile birlikte e-fastpayment paneline erişim yetkisi verme faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

TELEGRAM'DAN YÖNLENDİRDİLER

Ahmet Ö.'nün bir yasa dışı bahis sitesine web tasarımı ve teknik destek sağlayarak, bu sitelere müşteri kazandırmaysa yönelik eylemler gerçekleştirdiği, reklam ve teşvik amaçlı içeriklerde yer aldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden Özlem K.'nın ise Telegram üzerinden iletişim kurduğu yasa dışı bahis kullanıcılarının para yatırma ve çekme işlemlerinde teknik destek sunduğu, dijital materyallerinde birden fazla bahis sitesine ait üye bilgileri ile işlem verilerinin bulunduğu panelleri kullandığı saptandı.

PANEL NEDİR NE İŞE YARAR

Türkiye'de yasa dışı bahis oynatılması, yurt dışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın alınıp, kiralanarak veya firma tarafından tasarlanan bir site üzerinden oynanabiliyor. Yönetim paneli olarak da adlandırılan panel, ilgili web sitesinin yapılandırılmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir uygulama olarak biliniyor. Uygulama, sadece yetkilendirilmiş kullanıcıların erişimine açık. Bu panel üzerinden sistemin tüm temel kontrolleri gerçekleştirilebiliniyor. Ayrıca panel, ödeme giriş ve çıkışlarının yönetilmesinde bir ara yüz (gateway) işlevi görüyor. Kullanıcılardan gelen ödemeleri alarak hesaplar arasında dağıtım sağlayabiliyor.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA RİSKİ ARTIYOR

Sistemler arası entegrasyon da API (Uygulama Programlama Ara Yüzü) altyapısı kullanılarak gerçekleştiriliyor. Peki para aklamak isteyen kişiler neden panel kullanıyor. Panel tarafından ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile kurulan entegrasyonların uygun kontrol mekanizmalarıyla desteklenmemesi halinde işlem görünürlüğü azalıyor ve suç gelirlerinin aklanma riski artıyor.