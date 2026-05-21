Irak petrolü vaadiyle servet topladılar: 200 milyon liralık dev vurgun

Gaziantep'te İbrahim Baran Değer (39) ve Servet Kartal (42) isimli şahıslar, kamuoyunda "başarılı girişimci ve iş insanı" algısı oluşturacak şekilde tanıtım içerikleri yaptırarak, çevrelerinde güven ortamı oluşturdu. İkili, Nizip'te ofislerinde çalışan Zeliha Nur Kılıçkıran (22), Samet Kanal (29) ve İsmail Sonay Tosun (25) ile birlikte hareket ederek, vatandaşlara Irak'tan petrol getirip Türkiye'de satacaklarını ve bu ticaretten yüzde 25 ila yüzde 30 ve üzerinde kar payı sağlayacaklarını söyleyerek para topladı.

KAR PAYI ÖDEYİP SİSTEMİ BÜYÜTTÜLER

Kurulan sistemde ilk aşamada yatırım yapan kişilere düzenli şekilde kar payı ödemeleri yapıldı. Bu süreçte şüpheliler, yatırım yapan kişilerin çevrelerini de sisteme dahil ederek, dolandırıcılık ağını genişletti.

YÜKSEK MEBLAĞLAR TOPLAYIP ÖDEMELERİ DURDURDULAR

Güven ortamı oluşturulduktan sonra yüksek meblağlarla sisteme dahil edilen çok sayıda kişi mağdur edilerek, toplanan paralar geri ödenmedi. Bu aşamadan sonra şüpheliler ortadan kaybolurken, çok sayıda kişinin zarara uğradığı belirlendi. Ayrıca, dosya kapsamında bir kişinin 24 milyon 300 bin lira yatırım yaptığı ortaya çıktı. Bazı mağdurların ise nakit yerine taşınmaz devri yolunu tercih ederken, başka bir mağdurun yatırdığı paraya karşılık şüpheli Servet Kartal'ın babasına ait tarlayı devraldığı öğrenildi.

ZARAR 200 MİLYON LİRAYI AŞTI

Şu ana kadar 72 kişinin mağdur olduğu belirlenirken, toplam 200 milyon 290 bin lira zarar beyanında bulunuldu.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Olaya ilişkin şimdiye kadar 5 şüphelinin kimliği tespit edilirken, soruşturma kapsamında İbrahim Baran Değer 3 Nisan'da, Servet Kartal ise 7 Nisan'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.