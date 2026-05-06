İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati: Dimdik ayaktayız, yıkılmadık

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında hem Trabzon'a dair izlenimlerini hem de bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Trabzon'da yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını belirten İran Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, kentin misafirperverliğine dikkat çekerek, "Hiç yabancı hissetmedik. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Trabzon kadim ve muhabbetli bir şehir" dedi. İran'a yönelik saldırılara değinen Mohebati, yaşananların büyük kayıplara yol açtığını ifade ederek, özellikle sivillerin hedef alınmasının üzücü olduğunu söyledi. Okulların dahi bombalandığını öne süren Mohebati, saldırılarda çoğunluğu çocuk olan çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

"İRAN YIKILMADI, DAĞILMADI"

İran halkının yaşananlara rağmen birlik içinde olduğunu vurgulayan Mohebati, "Rehberimiz şehit oldu ama yıkılmadık, dağılmadık. Biz köklü bir medeniyetiz, kolay kolay yıkılmayız. İran halkının direnci tüm dünyayı şaşırttı" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ MÜZAKERE DEĞİL"

İran'ın hiçbir zaman savaş istemediğini ifade eden Mohebati, "Biz müzakere ederken saldırıya uğradık. Bu da gösteriyor ki karşı tarafın amacı barış değil. İran diyor ki; savaşlar bitsin, oturup konuşalım" dedi.

"TÜRKİYE KARDEŞTİR"

Türkiye'nin tutumuna da değinen Mohebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını olumlu bulduklarını belirterek, "İran, Türkiye'ye karşı hiçbir tehditte bulunmaz. Türkiye bizim kardeşimizdir" diye konuştu.

"BÖLGEDE BAĞIMSIZ ÜLKE AZ"

Bölgedeki birçok ülkenin bağımsız hareket edemediğini ileri süren Mohebati, Türkiye'nin bu anlamda farklı bir konumda olduğunu söyledi. Filistin'de yaşananlara da dikkat çeken Mohebati, "Her gün kayıplar veriliyor, bu durum kabul edilemez" dedi.

"İLAÇ VE YARDIM ÇAĞRISI"

İran'da özellikle sağlık alanında ciddi ihtiyaçlar bulunduğunu belirten Mohebati, İran Kızılayı ile Türk Kızılayı'nın iş birliği içinde çalıştığını ifade ederek vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. İran'ın komşu ülkelere saldırmadığını savunan Mohebati, "İran yalnızca ABD üslerini hedef aldı. Komşularımıza yönelik bir saldırı söz konusu değildir" dedi.