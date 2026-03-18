İran Kadın Futbol Takımı Türkiye üzerinden ülkesine döndü

İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası sonrası ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. İran hava sahasındaki kısıtlamalar nedeniyle doğrudan uçuş gerçekleştiremeyen yaklaşık 20 kişilik kafile, Avustralya'dan Umman'ın başkenti Muscat'a, ardından İstanbul'a geldi. İstanbul'dan Türk Hava Yolları uçağıyla Iğdır'a ulaşan kafile, buradan kara yoluyla Gürbulak Sınır Kapısı'na hareket etti.
SINIRDAN GEÇİŞ YAPTILAR
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na iniş yapan kafile, bagaj işlemlerinin ardından otobüsle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında sınır kapısından geçiş yapan İranlı futbolcular ve heyet, buradan ülkelerine giriş yaptı.
Kafilede bulunan 7 kişinin önceden Avustralya'ya iltica talebinde bulunduğunun ancak 2 kişinin Avustralya'da kaldığı öğrenilirken, geri kalan 5 kişinin milli takım kafilesi ile Türkiye'ye geldiği belirtildi.