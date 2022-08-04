İran Vize İstiyor Mu? Türkiye’den İran’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

İran, konumu ve siyasi ilişkileri göz önünde bulundurularak bazı şartlar istemektedir. Bunun yanında vize politikasıyla ilgili son zamanlarda pek çok planlama yapılmıştır. Özellikle ABD yaptırımlarına yanıt olarak pasaportlara vize ya da girişte damga vurulmaması gibi durumlar gerçekleşebilmektedir. Peki, Türkiye'den İran'a giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Bu sorunun yanıtı oldukça çok merak edilmektedir. İran vize istiyor mu? Gelin beraber inceleyelim…

İran Vize İstiyor Mu, Vize Kalktı Mı?

Dünya çapında uluslararası ortamda ülkelere giriş-çıkışlarda başlatılan pasaport ve vize zorunluluğu, yabancı ülkelerden İran'a gitmek isteyen kişiler için de geçerlidir. Diplomatik anlaşmalar yoluyla vize muafiyeti verilen ülke vatandaşları haricinde herkes ülkeye girişte vize sahibi olmak zorundadır. İsrail vatandaşları ise tüm şartları taşısalar bile, ülkeye girişleri yasaktır. Hem İran'ın hem de başka bir ülkenin ikili vatandaşları, ziyaret ederken İran vatandaşları olarak sayılır ve İran pasaportuna sahip olmalıdır. Buna annesi, babası, kocası veya yurtdışında doğan çocukları da dâhil edilmektedir.

İran'ı turistik amaçla ziyaret etmek isteyen, umuma mahsus pasaport (bordo), hususi pasaport (yeşil), diplomatik pasaport (siyah ve kırmızı), ve hizmet pasaportu (gri) sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak koşuluyla İran'a vizesiz olarak giriş yapabilme hakkına sahiptir. Bunlar ek olarak İran'a turistik olarak 90 gün süreyle vizesiz gidebilseniz bile ülkeye girişte ibraz etmeniz gereken evraklar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaporttur. İkinci olarak davetiye mektubu gerekebilmektedir. Üçüncüsü ise çoğu yeri ziyaret edebilmek için gerekli olan seyahat sağlık sigortasıdır. Son olarak da konaklama ve ulaşım rezervasyon dökümü gerekmektedir.

İran Pasaport İstiyor Mu?

İran artık 2011'den sonra İran'ı ziyaret eden kişilere yönelik ABD yaptırımlarına yanıt olarak pasaportlara vize ya da girişte damga vurmamaktadır. Kasım 2018'de İran'ın Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Örgütü (ICHTO) başkanı, ülkeyi terk ettikten sonra diğer ülkelere seyahat etme konusundaki endişelerini hafifletmek için yabancı turistlerin pasaportlarına damga basmayacaklarını açıkladı. Haziran 2019'da İran Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı'na yabancıların pasaportunu damgalamama kararını uygulama emrini verdi.

2016 yılı sonunda turistlere elektronik vize veren bir sistemi başlatmayı planlayan Iran hükûmeti ayrıca 60 ülkenin vatandaşlarına da vize serbestliği sağlayacak olan bir program üzerinde çalışmaktadır. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 19 tarihi ve kültürel mekâna ev sahipliği yapan İran, daha fazla turistin ülkeye gelip turizmi canlandırmak için de çaba sarf etmektedir.