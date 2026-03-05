İran’dan gelen yolcular SABAH’a konuştu

Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılırken, özellikle Göç İdaresi Başkanlığı'na ait mobil ekiplerin kapı müştemilat alanında rutin kontroller gerçekleştirdiği öğrenildi. Türkiye'ye giriş yapan İranlıların daha çok Van üzerinden otogarları ve hava yolunu kullanarak İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere ülkenin batısına, ardından da Kanada, Almanya gibi farklı ülkelere geçiş yaptığı ifade edildi.

"İNTERNETE ERİŞİM ÇOK SINIRLI"

Kapıköy'den Türkiye'ye giriş yapan 42 yaşındaki Ferzane Celilzade, Van üzerinden İstanbul'a, oradan da Endonezya'ya gideceğini belirterek şunları söyledi: "Van'dan İstanbul'a uçakla geçeceğim. İstanbul'dan da Endonezya'ya gideceğim. Endonezya'ya gezmeye gidiyorum. Mesleğim mimarlık. Tebriz'den geliyorum. Ben pek bir çatışma görmedim ama çatışma ülkenin birçok yerinde tabi ki var. Yol güzergahında bir sıkıntı görmedim. İnternete erişimimiz çok sınırlı yok denecek düzeyde. İletişim anlamında sorun yaşıyoruz. Yine ülkeme döneceğim. Tebriz'den İstanbul'a geçemediğim için burayı Van'a geldim."

"TAHRAN VE KEREÇ'TE CİDDİ SALDIRI VAR"

İran'ın Hoy kentinden gelen 25 yaşındaki Ali Rıza Sadeghi ise saldırıların bazı şehirlerde yoğunlaştığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Ülkenin bir yerine İsrail ve Amerika saldırdı. Özellikle Tahran, Kereç gibi yerlerde ciddi saldırı var. Van'a iş için geldim. Burada bir lokantada garsonluk yapıyorum. Geliş-gidişler rahat. İlk gün sistemde bir sorun vardı o kadar. Ailem herkes iyi. İletişim yok maalesef. Savaş biterse çok iyi olur." Yetkililer, sınır kapısında olağan dışı bir yoğunluk bulunmadığını, geçişlerin rutin şekilde sürdüğünü ve şu ana kadar İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırıları nedeniyle herhangi bir göç dalgasının yaşanmadığını vurguladı.