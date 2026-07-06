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Giriş Tarihi: 6.07.2026 20:28

İran’dan Türkiye’ye geliyordu: Gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramalarda tavan ve döşemelerine gizlenmiş toplam 79 kilo 642 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
İran’dan Türkiye’ye geliyordu: Gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi!
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İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araçtan şüphelenen ekipler, yakın takibe aldı. X-ray taraması ve narkotik köpeklerin de katıldığı detaylı aramalarda, aracın tavan ve yan döşemelerinin içerisine gizlenmiş bölmeler tespit edildi.

Görevliler tarafından sökülen tavan ve yan döşemelerde 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ve araca ekiplerce el konulurken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#AĞRI #İRAN #TÜRKİYE

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İran’dan Türkiye’ye geliyordu: Gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi!
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