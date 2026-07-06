İran’dan Türkiye’ye geliyordu: Gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi!

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araçtan şüphelenen ekipler, yakın takibe aldı. X-ray taraması ve narkotik köpeklerin de katıldığı detaylı aramalarda, aracın tavan ve yan döşemelerinin içerisine gizlenmiş bölmeler tespit edildi.