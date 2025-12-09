İranlı kaçakçıların midesinden yarım kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri polisi, S.C., R.B.C. ve G.M'nin İran'dan Türkiye'ye yasa dışı uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan izleme ve takiplerin ardından şüpheliler, Kayseri'ye giriş yaparken düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

MİDELERİNDEN YARIM KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerden S.C. ve R.B.C'nin Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde mide kısımlarında gizlenmiş 50 adet kapsül şeklinde toplam 554 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucular yapılan cerrahi müdahale ile çıkartıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, S.C., R.B.C. ve G.M. adlı şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.