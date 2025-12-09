Haberler Yaşam Haberleri İranlı kaçakçıların midesinden yarım kilo uyuşturucu çıktı
Giriş Tarihi: 9.12.2025 12:32

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınana şüphelilerin hastanede çekilen röntgenlerinde uyuşturucu maddeleri midelerinde taşıdıkları belirlendi. Şüphelilerin midesindeki uyuşturucu cerrahi operasyonla çıkartıldı.

İranlı kaçakçıların midesinden yarım kilo uyuşturucu çıktı
Kayseri polisi, S.C., R.B.C. ve G.M'nin İran'dan Türkiye'ye yasa dışı uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan izleme ve takiplerin ardından şüpheliler, Kayseri'ye giriş yaparken düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

MİDELERİNDEN YARIM KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerden S.C. ve R.B.C'nin Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde mide kısımlarında gizlenmiş 50 adet kapsül şeklinde toplam 554 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucular yapılan cerrahi müdahale ile çıkartıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, S.C., R.B.C. ve G.M. adlı şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

