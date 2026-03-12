İranlılar: Türkiye bize dostluk gösterdi

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın 11'inci gününde, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda geçişler sürüyor. İran sınırında güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulurken, beklenenin aksine şu ana kadar herhangi bir göç dalgası yaşanmadı. Sınır kapısında Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan İranlıların kendi ülkelerine dönüşleri devam ediyor. İran'daki yabancı uyruklular ise Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, farklı şehirlerden yapılacak uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.

Bazı ülkelerin büyükelçilik yetkilileri de sınır kapısında vatandaşlarını karşılayarak tahliye sürecini organize ediyor. Türkiye ile İran arasındaki 534 kilometrelik kara sınırının yaklaşık 295 kilometresi Van sınırları içerisinde yer alıyor. Bu nedenle Kapıköy Sınır Kapısı iki ülke arasındaki en stratejik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

1-9 MART'TA 9 BİN 508 KİŞİ GİRİŞ YAPTI

1-9 Mart tarihleri arasında Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapanların sayısı 9 bin 508 olarak kaydedildi. Aynı tarihlerde sınır kapısından Türkiye'den çıkış yapanların sayısı ise 8 bin 724 oldu.

SUDANLI DİPLOMATLAR TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Aralarında büyükelçi, büyükelçi yardımcısı ve elçilik çalışanlarının da bulunduğu Sudanlı 29 kişi Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Sudanlılar, İHH yetkilileri tarafından karşılandı. Bu kişilerin Van'da bir gece misafir edileceği öğrenildi.

"BİZLER KAÇMIYORUZ"

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Hamed Jafari (63), ülkesine yönelik saldırılara rağmen İran halkının birlik içinde olduğunu söyledi.

Jafari, "Ülkemize İsrail ve Amerika tarafından sistematik bir savaş yürütülüyor. Ama Amerika gün geçtikçe bu savaşın sürdüremeyeceğini görüyor. İran halkı aslında gün geçtikçe kenetleniyor. Bizler kaçmıyoruz. İran halkı özgürce ülkesinde yaşamak istiyor." dedi.

"TÜRKİYE EN GÜVENİLİR KOMŞU"

Hafız Gholami (44) ise İran'ın komşuları arasında en güvenilir ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Gholami, "Ülkemiz zor günler geçiriyor. Ama sınır kapılarının açık olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dostluğu gösteriyor. Biz bu zor günleri atlatacağız. İran büyük devlet ve çok zor günler atlattı. Ama bu süreçte hangi ülkenin dost hangisinin düşmanların yanında yer aldığını gördük. Türkiye bize dostluk gösterdi." diye konuştu.